Polonya uyruklu kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Polonya uyruklu kadın evinde ölü bulundu

10.03.2023 11:25

Polonya uyruklu kadın evinde ölü bulundu Türk vatandaşı ile evli Polonya uyruklu 32 yaşındaki kadın ölü bulundu Türk vatandaşı ile evli Polonya uyruklu 32 yaşındaki kadın Çolaklı Mahallesindeki evinde ölü bulundu.

Polonya uyruklu kadın evinde ölü bulundu

Türk vatandaşı ile evli Polonya uyruklu 32 yaşındaki kadın ölü bulundu

ANTALYA - Türk vatandaşı ile evli Polonya uyruklu 32 yaşındaki kadın Çolaklı Mahallesindeki evinde ölü bulundu.5 yıldır Çolaklı'da yaşayan ve komşuları tarafından sevilen Polonyalı gelinin, tüfekle vurulmak suretiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Çolaklı Mahallesi Süral Caddesi üzerinde bulunan evde kiracı olarak oturan ve Türk ile evli olan Polonya uyruklu 32 yaşındaki Dagmara Veronica Erol, ikamet ettiği evde ölü bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri sevk edilirken yapılan kontrolde Dagmara Veronica Erol'un tüfekle vurulmak suretiyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından ev ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Dagmara Veronica Erol'un cesedi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 5 yıldır aynı adreste oturduğu bildirilen Dagmara Veronica Erol'un sakin, çevresi tarafından sevilen birisi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA
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Antalya, Çolaklı, Polonya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polonya uyruklu kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika


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