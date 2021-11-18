Polonyalı güvenlik güçleri 100 göçmeni gözaltına aldı - Son Dakika

- Polonyalı güvenlik güçleri 100 göçmeni gözaltına aldı

VARŞOVA - Polonya'nın Belarus sınırından yasa dışı yollarla ülkeye girmek isteyen yaklaşık 100 kişilik göçmen grubu gözaltına alındı.

Belarus'un Polonya sınırında Avrupa ülkelerine geçebilmek için yaklaşık 2 bin göçmenin bekleyişi devam ediyor. Göçmenler sınırın farklı noktalarından zaman zaman Polonya topraklarına geçme girişiminde bulunuyor. Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus sınırına yakın Dubicze Cerkiewne köyünde, Polonya topraklarına kaçak olarak geçmeye çalışan yaklaşık 100 kişilik göçmen grubunun gözaltına alındığı bildirildi. Belaruslu güvenlik güçlerinin de göçmenlere sınırda eşlik ettiği ifade edilirken, Belarus tarafından Polonyalı güvenlik güçlerine taş atıldığı aktarıldı.

Göçmenlerin farklı noktalarda bekleyişi sürüyor

Göçmenler Belarus sınırına yakın ormanlık alanda, Bruzgi-Kuznica Sınır Kapısı yakınındaki kamplarda ve Belarus'un Grodno kentinde hazırlanan lojistik merkezinde bekleyişini sürdürüyor. Bazı Iraklı göçmenler ülkesine dönebilmek için başvuruda bulunurken, geri dönmek için Irak makamlarına müracaat eden tüm göçmenlerin taleplerinin kabul edileceği açıklanmıştı.