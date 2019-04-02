Son Dakika Haberleri: Polonyalı Rahipler, 'Dine Aykırı' Dedikleri Harry Potter Kitaplarını Yaktı
BBC

Polonyalı Rahipler, 'Dine Aykırı' Dedikleri Harry Potter Kitaplarını Yaktı

59 dakika önce

Polonya'nın Gdansk kentinde bir grup Katolik rahip, aralarında Harry Potter serisinin de bulunduğu bazı kitapları 'törenle' yaktı.

Polonyalı Rahipler, 'Dine Aykırı' Dedikleri Harry Potter Kitaplarını Yaktı, System.String[]
Polonya'nın Gdansk kentinde bir grup Katolik rahip, aralarında Harry Potter serisinin de bulunduğu bazı kitapları 'törenle' yaktı.

Cep telefonları üzerinden dini mesajlar gönderen "'Cennet Vakfı'ndan SMS' adlı grubun üyesi olan rahipler, bir kilisenin bahçesinde kitapların yanı sıra, başka dinlerin sembolleri olan bir fil figürüyle bir kabile maskesini de ateşe verdi.

Kitap yakma protestosunun fotoğraflarını Facebook sayfalarında paylaşan grup, Harry Potter kitaplarının büyücülüğü özendirdiğini savunuyor.

'İncil'in emri'

Facebook mesajında "Biz İncil'in dediğini yapıyoruz" denildi.

Mesajda, İncil'deki bazı bölümlere atıf yapılarak "Büyücülük yapanların birçoğu kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktı" ifadeleri yer alıyor.

JK Rowling'in dünya genelinde 500 milyondan fazla satan Harry Potter kitapları, yayıncılık tarihinin en popular kurgu romanları olarak kabul ediliyor.

Bazı Hristiyanlar, çocuk büyücü Harry Potter'ın kara büyücü Lord Voldemort'la mücadelesini anlatan serideki büyü temasından rahatsızlık duyuyor.

Polonya'da iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) geleneksel Katolik değerlere büyük önem veriyor ve ülkede kilise toplum nezdinde büyük bir nüfuza sahip.

Geçen ay 400'e yakın Polonyalı rahibin 1990-2018 yılları arasında çok sayıda çocuğu taciz etttiğine dair belgelerin yayımlanması kiliseyi zor durumda bırakmıştı.

'Kitapların yakıldığı yerde sonunda insanlar da yakılacaktır'

Rahiplerin kitap yakması, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bir Facebook kullanıcısı "Hiç Harry Potter adına insanlara tecavüz eden, cinayet işleyen ya da hırsızlık yapan birini görmedim" derken başka bir kullanıcı Yahudi Alman yazar Heinrich Heine'nin 1823'teki "Kitapların yakıldığı yerde sonunda insanlar da yakılacaktır" dizelerine gönderme yaptı.

Nazilerin 1930'larda "yoz" buldukları on binlerce kitabı meydanlarda yakması ve İkinci Dünya Savaşı sırasında soykırımda öldürülen insanların yakılması nedeniyle Heine'ın dizeleri bazılarınca bir "kehanet" olarak görülüyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:29 

Gdansk, Polonya, Harry Potter, Dünya
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