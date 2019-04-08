Polonyalı Taksiciler Uber ve ABD Büyükelçisini Protesto Etti

Polonyalı taksiciler, Uber
ve benzeri taşıma firmalarının kendilerini mağdur ettikleri gerekçesiyle protesto düzenledi.
Polonyalı taksiciler başkent Varşova
'da Başbakanlık
binasına yürüdü. Pankart açıp slogan atan taksiciler daha sonra ABD
'nin Varşova Büyükelçiliği binası önünde Uber'e sınırlama getiren yasa tasarısından vazgeçilmesi için Polonya Ulaştırma Bakanı
'na mektup yazan ABD'nin Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbache'yi protesto etti. Taksiciler elçilik önünde yaptıkları basın açıklaması sonrası "Uberdolarları" havaya saçıp, Polonya milli marşını okudu.
Yasal düzenleme isteniyor
Ülke çapından başkente gelen bine yakın taksici, Uber ve benzeri uygulamalar kapsamında hizmet veren kişilerin de ulaştırma yasasına tabi olmasını talep etti. "Taşımacılık yasası herkesi kapsamalı" diyen taksiciler, söz konusu firmalarda hizmet veren şoförlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı eğitiminden geçmediklerini belirtti. "Onlar da bizler gibi yasa ve yönetmeliklere tabi olsunlar, bizler gibi vergi versinler, eğitime tabi tutulsunlar" diyen taksiciler konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması için Başbakanlık Binası önünde protesto gösterisi düzenledi.
"Uberci" ABD Büyükelçisi de protesto edildi
"Yasa dışı taşımacılığa hayır", "Artık yeter" sloganları atan taksiciler daha sonra ABD'nin Varşova Büyükelçiliği binasına yürüdü. Taksiciler burada Polonya Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan internet üzerinden yolcu taşımacılığı hizmetine sınırlama getiren yasa taslağının iptali için Ulaştırma Bakanı Andrzej Adamczyk'a mektup yazan ABD Varşova Büyükelçisi Georgette Mosbache'yi protesto etti.
ABD elçilik binasının ardından Adalet Bakanlığı
ile Teknoloji ve Girişim Bakanlığına yürüyen taksicilerden bir heyet, yetkililerle görüşmek üzere Teknoloji ve Girişim Bakanlığına kabul edildi. - VARŞOVA