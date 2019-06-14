Son Dakika Haberleri: Polonyalı turist denize boğuldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Polonyalı turist denize boğuldu

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde eşiyle birlikte tatil yapmakta olan Polonya vatandaşı Piotr Pawel Bularz (44), denizde boğularak hayatını kaybetti.

Polonyalı turist denize boğuldu, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde eşiyle birlikte tatil yapmakta olan Polonya vatandaşı Piotr Pawel Bularz (44), denizde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, eşi Ewa Bularz 'la birlikte Polonya'nın Krakow kentinden tatil için Kemer'e gelen ve Beldibi Mahallesi'nde bir otele yerleşen Piotr Pawel Bularz, iddiaya göre birkaç şişe alkollü içki aldıktan sonra öğle saatlerinde denize girerek yüzmeye başladı. Ewa Bularz, bir süre sonra denizin yüzeyinde eşinin hareketsiz yattığını farkedince çevredekilerden yardım istedi. Sudan çıkarılan Bularz'a 112 Acil sağlık ekibi tarafından müdahale edildi ancak boğulan turist hayata döndürülemedi.

Kemer devlet Hastanesi morguna getirilen Piotr Pawel Bularz'ın cesedi yapılan ilk muayenenin ardından ölüm sebebinin öğrenilebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığı'na gönderildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:27 Kaynak: İHA
polonya, turist, antalya, kemer, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


THY'nin rüya uçağının ilk seferine çıkacağı tarih belli oldu Otel ve sahil tel örgülerle ayrıldı, olan turistlere oldu! Kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma! Üvey kızlarına cinsel istismar sanığına 29 yıl hapis cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 12:01:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polonyalı turist denize boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]