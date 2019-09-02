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Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

5 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu.

Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu.

İncekum Mahallesi'ndeki otelde tatil yapan Polonya uyruklu Jozef Balka (76), otel çalışanları tarafından odasında yerde hareketsiz bulundu.


Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Balka'nın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:10 Kaynak: AA
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