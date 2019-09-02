Son Dakika Haberleri: Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
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Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

3 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 76 yaşındaki Polonyalı turist, otel odasında ölü bulundu.

Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 76 yaşındaki Polonyalı turist, otel odasında ölü bulundu.


Tatil için Alanya'ya gelen Polonya vatandaşı Jozef Balka (76), İncekum Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Akşam saatlerinde temizlik yapmak için odaya giren otel çalışanı, Balka'yı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Otel yetkilerinin olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polonyalı turistin cesedi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, turist, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
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