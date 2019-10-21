Son Dakika Haberleri: Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Polonyalı turist yaşamını yitirdi.

Polonyalı turist otel odasında ölü bulundu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Polonyalı turist yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat Sorgun Mahallesi'nde eşiyle birlikte tatil yapmakta olan 74 yaşındaki Polonyalı Leszek Waladylaw Karaczyn, eşi tarafından otel odasında hareketsiz halde bulundu. Ambulansla Manavgat'ta bulunan bir özel hastaneye kaldırılan Leszek Waladylaw Karaczyn, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Leszek Waladylaw Karaczyn'in cesedi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, turist, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:15 Kaynak: İHA
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