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Polonyalı turist sayısında artış

6 saat önce

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen turizm fuarında Alanya'yı temsil etti.

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Alanya Turizm Tanıtma Vakfı, Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen turizm fuarında Alanya'yı temsil etti. Fuarda, Polonya'dan Antalya'ya yılın ilk 10 ayında gelen turist sayısında yüzde 46 artış yaşandığı kaydedildi.


Başkent Varşova'da düzenlenen turizm fuarı "TT Warsaw" tamamlandı. Fuarda Alanya'yı, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Anna Maria Bielecka temsil etti. Yapılan açıklamaya göre, fuarda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında Alanya ile birlikte Türkiye'den 3 turistik bölge, 4 otel, 2 acente ve 1 havayolu şirketi yer aldı. Fuarda, Türk Hava Yolları (THY) ayrı stant açarak tanıtım yaptı. Polonya'dan Antalya'ya yılın ilk 10 ayında gelen turist sayısı 2018'de 366 bin 500 iken 2019 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 46 artışla 535 bin 500 oldu. Antalya'ya en çok turist gönderen Rusya, Almanya, Ukrayna ve İngiltere'nin ardından Polonya 5'inci sırada yer aldı. Türkiye'ye en çok turist taşıyan tur operatörleri ise sırasıyla Odeon, TUI, Itaka ve Rainbow oldu. - ANTALYA

Polonya, Alanya, turist, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
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