Polonyalı turist ülkesine gönderildi - Son Dakika
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Polonyalı turist ülkesine gönderildi

13 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otelden ayrıldıktan sonra geri dönmeyince ertesi gün jandarma tarafından bulunan, dün de Manavgat Irmağı kenarında otururken bulunan Polonyalı turist Magdelena Zak (52), kaybolma ihtimaline karşı tur şirketi tarafından ülkesine gönderildi.

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otelden ayrıldıktan sonra geri dönmeyince ertesi gün jandarma tarafından bulunan, dün de Manavgat Irmağı kenarında otururken bulunan Polonyalı turist Magdelena Zak (52), kaybolma ihtimaline karşı tur şirketi tarafından ülkesine gönderildi.

Geçen salı günü tatil yaptığı Manavgat'ın Titreyengöl turizm bölgesinde 5 yıldızlı bir otelden ayrılan ve geri dönmeyen Polonya uyruklu Magdalena Zak, çarşamba günü jandarma tarafından bulunarak otele bırakıldı. Dün sabah saatlerinde yine haber vermeden otelden ayrılan Magdelena Zak, Manavgat Irmağı kenarında otururken, özel güvenlik görevlileri tarafından bulundu. Güvenlik görevlilerinin haber vermesiyle gelen polis ekipleri, Polonyalı kadın turisti oteline bıraktı. Magdelena Zak'ın tur şirketinden şikayetçi olduğu, kendisi gezmek istediği halde, otelden dışarı çıkarmadıklarını söylediği öğrenildi.

Turistin Polonya'da yaşayan ve polis olarak görev yaptığı öğrenilen ağabeyiyle irtibat kuran görevliler, kardeşinin kaybolma ihtimalinin olduğunu ve ülkesine dönmesi gerektiğini söyledi. Ağabeyinin onay vermesiyle Magdelena Zak, dün gece tur şirketi tarafından uçakla ülkesine gönderildi.


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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
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