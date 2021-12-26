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Polonyalı turistler Kayseri'de çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

Polonyalı turistler Kayseri'de çiçeklerle karşılandı

26.12.2021 16:35
Polonyalı turistler Kayseri'de çiçeklerle karşılandı

Polonya'nın başkenti Varşova'dan direkt uçuşla Kayseri'ye gelen kafile, Erkilet Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'dan direkt uçuşla Kayseri'ye gelen kafile, Erkilet Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Kayak yapmak için Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i tercih eden 165 kişilik Polonyalı kafile, Varşova'dan gerçekleştirilen direkt uçuşla Erkilet Havalimanı'na geldi.

"Hoş geldiniz" anlamına gelen "Witamy" yazılı dövizlerle karşılanan kafile, servislerle konaklayacakları otellere geçti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nin Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla uluslararası turizm merkezi haline dönüştüğünü söyledi.

Erciyes AŞ'nin yapmış olduğu fuarlar, sunumlar, tanıtım faaliyetleri neticesinde Kayseri'ye çok ciddi turist gelmeye başladığını belirten Cıngı, "2017 yılından itibaren direkt uçuşlarla şehrimize kış ve kayak turizmi için turist getiriyoruz. Bugün de 2021-2022 sezonunun ilk charter uçağı Varşova'dan direkt olarak kentimize inmiş oldu. İlk turist kafilemiz Polonya'dan Erciyes'te kayak yapmak ve bölgemizi gezmek üzere geldi. Küçük bir karşılama merasimi yaptık." dedi.

Bu yıl Erciyes'e direkt uçuşlarla Polonya, Ukrayna ve Rusya'dan turist geleceğini aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"Bizi memnun eden bir yıl içerisinde aynı ailenin 3-4 kere geldiği oluyor. Bu da ürünümüzün piyasada tutunduğunun göstergesi. İnsanların mutlu ayrıldığını birbirlerine tavsiye ettiğini gözlemliyoruz. Bu gelen grup ilk kafileydi. Yurt dışından direkt uçuşlar devam edecek. Bu yıl 25 bin ila 30 bin turisti kış sezonu boyunca şehrimizde konuk edeceğiz. Polonya, Ukrayna ve Rusya'dan direkt uçuşlarla gelecekler. Diğer yandan dünyanın dört bir yanından Kapadokya'ya gelen Orta Doğu, Uzak Doğu, Latin Amerikalı turistleri de henüz sezon başlamış olmasına rağmen ağırlıyoruz. Bu turistler de İstanbul'dan Ankara'dan tarifeli seferlerle Erciyes'e geliyor. Yapmış olduğumuz yatırımların kentimize katkı sağlandığını görüyoruz. Erciyes'in 5 sene sonra dünyada adından söz edilen bir marka haline geleceğine inanıyorum."

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Erkilet Havalimanı, Erciyes, Varşova, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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