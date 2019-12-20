Polonyalı turistler Kayseri'de karanfillerle karşılandı - Son Dakika
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Polonyalı turistler Kayseri'de karanfillerle karşılandı

6 saat önce

Polonya'nın başkenti Varşova'dan direkt uçuşla Kayseri'ye gelen kafile, Erkilet Havalimanı'nda karanfillerle karşılandı.

Polonyalı turistler Kayseri'de karanfillerle karşılandı, System.String[]

Polonya'nın başkenti Varşova'dan direkt uçuşla Kayseri'ye gelen kafile, Erkilet Havalimanı'nda karanfillerle karşılandı.

Kayak yapmak için Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'i tercih eden 180 kişilik Polonyalı kafile, Varşova'dan gerçekleştirilen direkt uçuşla Erkilet Havalimanı'na geldi.

Burada karanfillerle karşılanan kafile, kendileri için hazırlanan kokteyle katıldı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'nin tarihi bir gün yaşadığına dikkati çekti.

Erciyes Master Planı'nın artık Kayseri'ye somut ve pratik meyveler vermeye başladığını vurgulayan Cıngı, "Kayseri artık bir turizm şehri olma yoluna doğru evriliyor. Daha öncesinden yapmış olduğumuz çalışmalar, tanıtım, fuar katılımları gibi girişimlerle yabancı kayakseverlere ulaşmamız neticesinde şehrimize 3 yıldır direkt uçuşlarla yabancı turist geliyor." dedi.

Bu yıl yaklaşık 35 bin yabancı turisti ağırlamaya hazırlandıklarını belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Gelecek hafta da Rusya, Ukranya ve Belarus'tan direkt uçuşlarla kayakseverler buraya gelecek. Kayak sezonu bitene kadar her hafta 4 ya da 5 direkt uçuş olacak. Haftada yaklaşık 2 bin civarında yabancı misafir ağırlayacağız. Sadece direkt uçuşlarla değil, aktarmalı uçuşlarla da İngiltere'den, ABD'den, Arap ülkelerinden, Fransa'dan, Almanya'dan kayak yapmaya geliyorlar."

Erkilet, Varşova, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 06:08 Kaynak: AA
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