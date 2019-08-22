Son Dakika Haberleri: Polonyalı turistlerin üzerine yıldırım düştü: 3 ölü, 22 yaralı
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Polonyalı turistlerin üzerine yıldırım düştü: 3 ölü, 22 yaralı

6 dakika önce

Polonya'da Tatra dağlarında tatil yapan turistlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Polonyalı turistlerin üzerine yıldırım düştü: 3 ölü, 22 yaralı, System.String[]

Polonya'da Tatra dağlarında tatil yapan turistlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.


Polonya'nın güneyindeki Tatra dağlarında tatil yapan bir grup turistin bulunduğu yere yıldırım düştü. Slovakya sınırında bulunan Tatra dağlarının en yüksek zirvelerinden biri olan Giewont dağ masifinde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Ölenler arasında 13 yaşında bir çocuk da bulunuyor.


Bölgedeki otel ve pansiyonlarda kalan turistlerin havanın güneşli olmasını fırsat bilerek Giewont'un en yüksek noktasında bulunan metal haç kısmına çıkmasından hemen sonra bir fırtınanın çıktığı belirtildi. Fırtına sonrası bölgeye ulaşımın giderek zorlaşması sonucu kurtarma ekiplerinin ilk olarak olay yerine yürüyerek ulaştığı kaydedildi.


İlerleyen saatlerde ise fırtınaya rağmen yaralıları kurtarmak için Krakow, Gliwice ve Kielce kentlerinden 3 helikopter bölgeye doğru havalandı. Yaralıların bir kısmı civarda bulunun pansiyonda tedavi altına alınırken, bölgede bir kriz masası oluşturuldu. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - KRAKOW

Slovakya, Polonya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:56 Kaynak: İHA
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