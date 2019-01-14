Polonyalılar Hayatını Kaybeden Belediye Başkanı İçin Sokaklarda

Polonyalılar, sahnede bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz için gösteri düzenledi.

Polonyalılar, sahnede bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz için gösteri düzenledi.



Polonya'da bir yardım etkinliği için sahnede bulunduğu sırada uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Gdansk Belediye Başkanı Pawel Adamowicz için gösteri düzenlendi. Binlerce Polonyalı, başta başkent Varşova, Gdansk, Krakow, Wroclaw, Poznan olmak üzere ülkenin birçok kentinde nefret ve şiddet karşıtı yürüyüş gerçekleştirdi. Yas havasında geçen yürüyüşte hiçbir siyasi parti bayrağı taşınmazken, hiçbir siyasetçi de konuşma yapmadı. Başkent Varşova'da Bilim ve Kültür Sarayı (Palac Kultury) önünden başlayan yürüyüşe ise Vatandaş Platformu lideri Grzegorz Schetyna, Şimdi Partisi lideri Ryszard Petru, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ülke genelinde olduğu gibi burada da katılımcılar yalnızca beraberlerinde getirdikleri mumları yakarken, bazı Polonyalılar gözyaşı döktü. Sessiz protesto yürüyüşü, Polonya'nın bağımsızlığını kazanmasının ardından ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan Gabriel Narutowicz'in suikasta uğradığı Zacheta Güzel Sanatlar Galerisi önünde son buldu. Burada hep bir ağızdan Polonya Marşı'nı okuyan kalabalık, olaysız şekilde dağıldı. Varşova ve Gdansk yerel yöneticileri, söz konusu kentlerde yarından itibaren 3 günlük yas ilan etti.



Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da yarın nefret ve şiddet karşıtı ortak yürüyüş düzenlemek amacıyla tüm siyasi parti liderlerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet etti. Vatandaş Platformu (Platforma Obywatelska), Demokratik Sol İttifak (Sojusz Lewicy Demokraticznej) ve Şimdi Partisi (Teraz), Cumhurbaşkanı Duda'nın davetini geri çevirdi. Vatandaş Platformu yetkilileri Adamowicz'in ailesinin "trajedinin politize edilmemesi" ricası üzerine böyle bir karar aldıklarını açıklarken, Demokratik Sol İttifak ise "halkla ilişkiler faaliyetinin zamanı olmadığı" gerekçesiyle davete iştirak etmeyeceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Duda'nın düzenlemeyi planladığı yürüyüşün ayrıntıları ise henüz netleşmiş değil.



Öte yandan, saldırgan Stefan W.'nin savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Tutarsız davranışları nedeniyle akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde şüphe duyulan saldırganın psikiyatri uzmanlarınca da muayene edileceği öğrenildi.



27 yaşındaki Stefan W., Pawel Adamowicz'in bir önceki partisi Vatandaş Platformu iktidarı döneminde haksız yere hapis yattığı gerekçesiyle Adamowicz'e saldırmıştı. Kaldırıldığı Gdansk Tıp Fakültesinde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan 53 yaşındaki Pawel Adamowicz, 1998 yılından bu yana Gdansk Belediye Başkanlığı görevini yürütmekteydi. 4 Kasım 2018 tarihindeki yerel seçimlerin ikinci turunda iktidar partisi Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) adayı karşısında yüzde 65'e yakın oyla altıncı kez başkan seçilen Adamowicz, son dönemde Avrupa'da sıkça tartışılan göçmen sorunu üzerine göçmenleri Gdansk şehrine davet etmişti. "Gdansk özgürlüğün, eşitliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün kentidir" diyen Adamowicz, her türlü ırkçılık ve yabancı karşıtlığının karşısında olmuştu. - VARŞOVA

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