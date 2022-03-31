Polonyalılar mülteci kriziyle uzun vadede yardımsız baş edilemeyeceği görüşünde - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşının yol açtığı mülteci krizinden en fazla etkilenen ülke Polonya'da vatandaşlar, mültecilere yardım edilmesi gerektiğini düşünürken Polonya'nın tek başına bu yükün altından kalkmayacağı görüşünü paylaşıyor.

AA muhabiri, savaş bir ayını doldururken başta sınır bölgeleri olmak üzere, 2 milyondan fazla Ukraynalı mülteciye ev sahipliği yapan Polonya'da vatandaşlara mikrofon uzattı.

Göçmen danışmanlığı yapan Yana Bazhychka, mülteci krizinin birkaç ay sonra Polonya için daha ağır bir hal alacağını belirterek "Gözlemlediğim kadarıyla maddi durumu iyi olmayan Polonyalılar her ne kadar Ukraynalılara yardım etmek isteseler de sinirlenmeye ve öfkelerini göstermeye başladılar, yorgunlar. Yakında zamanda diğer ülkeler Ukraynalı mültecileri almaya başlarsa Polonya'da durum daha iyiye gidecek. Milyonlarca Ukraynalıyı Polonya'da tutmak imkansız çünkü ihtiyaçlarının karşılanması ve yeterli koşulların sağlanması lazım." dedi.

Bazhychka, başlarda savaşın Polonya'ya sıçrayabileceğinden endişe ettiği ancak zaman geçtikçe bu kaygısının azaldığını ifade ederek "Savaş için çok yüksek miktarda paraya ihtiyaç duyulduğundan ve Polonya NATO üyesi olduğundan burada savaş çıkmayacak. Rusya, NATO ülkeleriyle savaşı göze almayacak." görüşünü paylaştı.

Polonya'nın mülteci kriziyle ancak diğer ülkelerin de Ukraynalıları almaya başlamasıyla baş edebileceğini dile getiren Bazhychka, "Polonya'nın bu kadar çok mülteciyi devlet parasıyla desteklemesi imkansız. Bizim Polonya'da birçok problemimiz var. Öncelikle onları çözmemiz gerek. AB, Ukraynalı mülteciler için Polonya'ya fon ayırıp para yollarsa o zaman Polonya mültecilerle baş edebilir." diye konuştu.

Finans müdürü Joanna Zakrzewska da "Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı büyük trajedi karşısında Polonya'nın yardım için sınırlarını açmasına çok sevindim. Çok yüksek sayıda Ukraynalı mültecinin ülkemizde bulunması, Polonya'nın onlar için ne kadar güvenli olduğunu kanıtlıyor. Polonya ile ve Polonyalılarla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Zakrzewska, savaşın Polonya'ya sıçramasından hiç endişe etmediğini vurgulayarak "Polonya'daki herkes kendini güvende hissediyor. Polonya'ya gelen Ukraynalı mülteciler de kendilerini Polonya'da evlerinde gibi hissediyorlar. Bence Polonya'ya hiçbir şey olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

Polonya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin sayının çok yüksek olmasının ise kendisini endişelendirdiğini dile getiren Zakrzewska, "Beklenen sayıda Ukraynalıdan daha fazlası ülkemize geldi. Polonya'nın sistematik ve finansal olarak çok sayıda Ukraynalı mülteciyle başa çıkması için yardıma ihtiyacı olacak." dedi.

Polonya'da Türkolog olarak çalışan Karalina Komar ise ülkede ilk kez böyle bir kriz yaşadığını belirterek "Hepimizin görüşü şu anda insanlara bir an önce yardım etmek ve onların ihtiyaçlarının farkına varmak." diye konuştu.

Komar, başkent Varşova'da henüz çok fazla hissedilmese de bazı arkadaşlarının, Ukraynalı mültecilere öncelik verilmesinden dolayı öfkelenmeye başladıklarını aktararak "Ev satışı gibi konularda mültecilere öncelik veriliyor. Ancak ben bunu haklı buluyorum çünkü olay daha çok yeni ve insanlara gerçekten yardım etmek lazım. Zamanla her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Şu anda tüm gücümüzü onları desteklemek için kullanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Savaşın Polonya'ya sıçrama olasılığına ilişkin de "Polonya'da genel olarak tehlikeden bahsediliyor. Özellikle şu anda Varşova çok tehlikeli bir yer olarak algılanıyor. Ben açıkçası hala olumlu düşünüyorum. Savaşın Ukrayna'da biteceğine inanıyorum." diyen Komar, Polonya'nın mülteci kriziyle bugüne kadar iyi baş ettiğini söyledi.

Komar, mülteci krizinin gerçek etkisinin gelecekte görüleceğini; hala çok sayıda Ukraynalı ülkeye geldiğinden öngörüde bulunmanın biraz zor olduğunu dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine göre, Ukrayna'dan en fazla geçiş Polonya'ya oldu. Polonya'da halihazırda 2 milyon 200 binden fazla mültecinin bulunduğu belirtiliyor.