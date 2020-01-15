POLSEMDER'den ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel POLSEMDER'den ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

POLSEMDER'den ihtiyaç sahiplerine yardım

6 saat önce

Polis Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma Derneği (POLSEMDER) Şanlıurfa Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ayakkabı yardımı yapıldı.

POLSEMDER'den ihtiyaç sahiplerine yardım, System.String[]

Polis Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma Derneği (POLSEMDER) Şanlıurfa Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ayakkabı yardımı yapıldı.

POLSEMDER Şanlıurfa Sorumlusu Türkan Gülten Şimşek ile beraberindeki dernek üyeleri, Birecik ilçesinde ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret etti.

Beraberinde getirdikleri ayakkabıları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtan dernek üyeleri, ailelerle sohbet etti.

Şimşek, yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk taşıyan bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin sıkıntılarını bir nebze de olsa gidermeye çalıştıklarını belirten Şimşek, "Sosyal sorumluluk kapsamında derneğimiz çalışmalar yürütüyor. Bizler de daha önce belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimizi ziyaret ettik. İmkanlarımız çerçevesinde yardımlarımızı yaptık. Ailelerimize ilk başta hayırseverlerden temin ettiğimiz ayakkabıları dağıttık. Ailelerimizin ihtiyaçlarını not aldık. Onların sıkıntıları bizim sıkıntılarımız. Bu kış günlerinde onlara bir nebze de olsa yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Yardımlarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

22 yıldır cinayetten aranan zanlı, evinin salonunda kazdığı kuyuda yakalandı
PKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı kaçırıp terör örgütüne satmış Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı İki yaşındaki bebeğe elektronik sigara içtiren bakıcı gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
22:02 Şans Topu çekildi (2) - Son Dakika
22:02 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
22:00 TBMM Alt Komisyonu 'Obezite' için toplandı - Son Dakika
22:00 Rusya'nın yeni başbakan adayı belli oldu - Son Dakika
22:00 Erzincanspor Teknik Direktörü Mustafa Sarıgül istifa etti - Son Dakika
21:13 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 22:04:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: POLSEMDER'den ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]