Son Dakika Haberleri: Polyak Enerji'ye 3.5 milyar liralık teşvik

Polyak Enerji'ye 3.5 milyar liralık teşvik

39 dakika önce

Polyak Enerji AŞ'nin yıllık 708 MW kapasiteli termik santral yatırımına 3.47 milyar TL tutarında teşvik verilecek.

Polyak Enerji'ye 3.5 milyar liralık teşvik, System.String[]
Polyak Enerji AŞ'nin yıllık 708 MW kapasiteli termik santral yatırımına 3.47 milyar TL tutarında teşvik verilecek. Santral, İzmir'de kurulacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:45 

İzmir, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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