Polyak Enerji'ye 3.5 milyar liralık teşvik
39 dakika önce
Polyak Enerji AŞ'nin yıllık 708 MW kapasiteli termik santral yatırımına 3.47 milyar TL tutarında teşvik verilecek.
Polyak Enerji AŞ'nin yıllık 708 MW kapasiteli termik santral yatırımına 3.47 milyar TL tutarında teşvik verilecek. Santral, İzmir'de kurulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:45
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