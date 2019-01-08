Polyana Viana Hırsızı Tanınmaz Hale Getirdi!

Gasp girişiminde bulunmak isteyen bir hırsız hayatının en büyük hatasını yaptı!

Gasp girişiminde bulunmak isteyen bir hırsız hayatının en büyük hatasını yaptı!.. Brezilyalı profesyonel dövüşçü Polyana Viana'nın telefonunu çalmaya kalkışan hırsız neye uğradığını şaşırdı.



Suç oranının yüksek olduğu Brezilya'nın başkeni Rio de Janeiro'da gasp girişiminde bulunan bir hırsız, bu kez dünyanın en büyük hatasını yaptı. Çünkü telefonunu çalmak istediği kişi, profesyonel bir dövüş sporcusuydu...



Karma dövüş yapan 26 yaşındaki Polyana Viana, kendisini kartondan tabancayla korkutan hırsıza 'kendi yöntemiyle' adalet dersi verdi!



Yüzü dağılmış hırsızı kolundan burarak tutan profesyonel dövüşçü Viana polisi böyle bekledi.



İki yumruk, bir tekme



Viana olayı şu sözlerle anlattı: "Yanıma oturup bana saati sordu. Söyledim ancak yanımdan ayrılmayacağını anladım. Cep telefonumu topladığım sırada, 'Bana telefonunu ver. Tepki vermeye kalkma çünkü silahlıyım' dedi. Sonra elini silahın üzerine koydu ama çok yumuşak olduğunu fark ettim. Bana çok yakındı ve silahı kullanma için zamanı olmayacaktı. Bu yüzden ayağa kalktım. İki yumruk ve tekme attım. Zaten hemen yere düştü. Sonra da onu arkadan boynundan yakalayıp, buluduğumuz yere oturdum. ve 'Şimdi polisi bekleyeceğiz' dedim".



Polislere teslim edilen saldırgan karakola götürülmeden önce tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı.



UFC DÖVÜŞÜ NEDİR?



Ultimate Fighting Championship (UFC) ABD'li karma dövüş sanatları organizatör şirketidir. Dünyanın önde gelen birincil MMA promosyonudur ve sporda üst sıralarda yer alan dövüşçülere sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri merkezli UFC'de dünya çapında etkinlikler yapılmaktadır. İlk Ultimate Fighting Championship etkinliği 12 Kasım 1993 tarihinde Denver, Colorado'daki McNichols Sports Arena'da yapıldı. İlk Ultimate Fighting Championship yarışmalarının amacı küçük kurallarla boks, Brezilya Jiujitsusu, sambo, güreş, Muay Thai, karate, judo ve diğer dövüş türleri arasında en etkili dövüş sanatını belirlemekti. Sonraki turnuvalarda dövüşçüler birden fazla dövüş türünü benimsemeye başladı ve şirket dolaylı yoldan bugünkü karma dövüş sanatları tarzına geçmiş oldu.

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