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Polyester elyaf ithalatında tarife kontenjanı kullanım esasları belirlendi - Son Dakika

Polyester elyaf ithalatında tarife kontenjanı kullanım esasları belirlendi

11.09.2021 08:46
Polyester elyaf ithalatında tarife kontenjanı kullanım esasları belirlendi, System.String[]

Polyester elyaf ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önlemlerinden muafiyet amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Polyester elyaf ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önlemlerinden muafiyet amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının 23 Eylül'de yürürlüğe girecek İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için ilgili kararda yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 16 bin 593 ton olacak.

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 5 bin 531 tonu geçemeyecek.

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde elektronik imzayla yapılacak. Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilecek.

Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmayacak.

"İlk gelen ilk alır" yöntemiyle dağıtılacak

Tarife kontenjanı, ilgili mevzuat çerçevesinde, "ilk gelen ilk alır" yöntemiyle dağıtılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 15 tonu geçemeyecek. Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecek.

Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içinde serbest dolaşıma girebilecek. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunlu olacak. İthal lisansı devredilemeyecek.

Togo Cumhuriyeti, Ticaret, Gazete, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Polyester elyaf ithalatında tarife kontenjanı kullanım esasları belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Polyester elyaf ithalatında tarife kontenjanı kullanım esasları belirlendi - Son Dakika
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