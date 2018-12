Pomem'de Mezuniyet Coşkusu

Polis akademisi Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 19/3 dönem 523 özel hareket polis adayı yemin ederek mezun oldu.

Polis akademisi Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 19/3 dönem 523 özel hareket polis adayı yemin ederek mezun oldu.



POMEM Spor Salonunda yapılan Yemin Törenine, Vali Fuat Gürel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, 26. Dönem Karabük Milletvekili ve belediye başkan aday adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, 25 ve 26. Dönem Bursa Milletvekiliği yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Danışmanı Bennur Karaburun, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı J. Albay Ali Sefa Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Programda konuşma yapan Vali Fuat Gürel, "Şüphesiz ki insanoğlunun en öncelikli ihtiyaçlarından birisi güvenliktir. Güvenliğin olmadığı bir yerde diğer hizmetlerden söz etmek mümkün değildir. Bu nedenledir ki; devletin asli görevi vatandaşlarını iç ve dış tehditlere karşı korumak ve gerekli tedbirleri alarak toplumun huzur ve güvenliğini sağlamaktır. İşte bu amaç doğrultusunda Türk Polis Teşkilatı, ülkemizde, 1845 yılından beri kendisine verilen yasal yetkiler çerçevesinde kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, suç ve suçlularla mücadele ederek insanların can ve mal güvenliğini temin etmek adına çok önemli bir görev ve sorumluluğu icra etmektedir. Bilindiği üzere; ülkemiz Jeopolitik konumu nedeniyle dün olduğu gibi bugün de birçok saldırının ve tehdidin hedefi olmaya devam etmektedir. Özellikle Terör örgütlerinin ülkemize yönelik faaliyetleri bizleri her zaman hazırlıklı olmaya ve uyanık olmaya mecbur kılmaktadır. Terörle mücadelede karşımızdaki cephe ne kadar güçlendi ise, çok şükür ki ülkemizin bu mücadeledeki azmi ve kararlılığı daha da artmıştır. Kuşkusuz, Türk Polis Teşkilatımız, diğer iç güvenlik birimlerimiz ve Askerimiz sayesinde vatanın bölünmez bütünlüğüne kast edecek her türlü menfi girişim, tehdit ve saldırı her zaman olduğu gibi yine hüsranla sonuçlanacaktır" dedi.



"Ülke ve milletimiz adına çok büyük sorumluluğu yükleniyorsunuz"



'Türkiye Cumhuriyeti'nin birer şerefli polisisiniz, bugünden itibaren ülkemiz adına, milletimiz adına çok büyük sorumluluğu yükleniyorsunuz' diye polislere seslenen Vali Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:



" Ayırım yapmaksızın, bu ülkedeki her bir ferdin huzurunun ve emniyetinin teminatı yine sizler olacaksınız. Ülkemizin, milletimizin, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın geleceğe doğru kararlı adımlarla yürüyüşümüzün güvencesisiniz. İnanıyorum ki; üzerinizdeki üniformaları layıkıyla taşıyacaksınız. Şartlar ne olursa olsun vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü ve Cumhuriyetimizi korumaya yeminli, gözü pek Türk polislerisiniz. Omuzlarınızdaki yükün ve sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu, ne kadar hassas olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte bu yüzdendir ki görevleriniz ne kadar ağır olursa olsun, sorumluluğunuz ne kadar büyük ve hassas olursa olsun görevlerinizi hakkıyla yerine getireceğinizi biliyor, adalet ve eşitliğin her daim kılavuzunuz olacağına gönülden inanıyorum. Aldığınız eğitimler doğrultusunda ve bugün burada yapacağınız yemine sadık kalarak, kutsal mesleğinizin vatan sevgisi, merhamet, adalet ve kötülükle mücadele olduğunu asla unutmayacağınıza, Meslek hayatınız boyunca toplum menfaatini şahsi menfaatlerinizin üzerinde tutup, görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza şüphemiz yoktur. Bugünden itibaren ülkemizin dört bir tarafında görev yapacak ve çok farklı nitelikteki suç ve suçlularla mücadele edeceksiniz. Unutmayınız ki görev süreniz boyunca emir alacağınız tek yer amirleriniz, uyacağınız tek şey devletin kanunlarıdır. Sizlerin her biri özel seçilerek buralara geldiniz, mesleğinizle ilgili gerekli teknik ve taktik eğitimleri aldınız, en iyi şekilde eğitildiniz. Fakat bu meslekte başarılı olmanızın en önemli sebebi sizin sahip olduğunuz maneviyatınız, inancınız, vatan ve bayrak sevginizdir. İnanıyorum ki sizler, sizleri yetiştirip büyüten ailelerinize, hocalarınıza ve milletinize layık birer polis olacak ve bu vatanı canınız pahasına savunacaksınız. Geçmişte ve 15 Temmuz günü olduğu gibi milletimiz ve devletimizin huzur ve bekasını hedef alan her türlü şer odağını bozguna uğratacaksınız, bizler de sizlerin başarılarıyla her zaman gurur duyacağız."



Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren özel harekat polislerine Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi.



Yoğun coşku ve duygunun hakim olduğu mezuniyet programı 19/3 dönem Özel Harekat Polislerinin yemin etmelerinin ardından son buldu. - KARABÜK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dalgıç Polis, Buzları Kırıp Donmak Üzere Olan Köpeği Kurtardı

Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı

Cani Koca, Eşini Çocuklarının Gözü Önünde Bıçaklayarak Öldürdü

3,5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti