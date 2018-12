Pomem'den Mezun Olan Polisler Keplerini Attı

POMEM'den mezun olan polisler keplerini attıDİYARBAKIR - Diyarbakır 'da Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 340 polis, yemin törenin ardından keplerini atarak mezun oldu.Şehit Ali Gaffar Okkan POMEM'de düzenlenen mezuniyet törenine, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu , AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat , Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan , Şehit Ali Gaffar Okkan POMEM Müdürü Ahmet Yarım, kamu kurum müdürleri, polisler, aileleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından POMEM ile ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra kürsüye çıkan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu , Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin 22. mezuniyet töreninde olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu , "Bir büyük devlet ve dualı millet olarak bugün devlet çatısı altında şerefli üniformayı giyen genç polislerimizin devletimizin gücüne güç katacağını sonsuza kadar cumhuriyetimizin özgür ve bağımsız yaşayacağının en büyük güvencesi ve teminatı olacaklarını düşünüyorum. Bu aziz milletin her bir aziz evladı gibi onlar da bu emanete canları pahasına sahip çıkacaklar ve korumak için gerekirse eğitim aldıkları bu okulun adını taşıyan emniyet müdürümüz gibi nice şehit kahramanlar gibi en yüce makam ve mevki olan şehadete erecekler. Dostuna güven, düşmanına ürperti veren bir kararlılığı temsil etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti bugün bölgesel ve küresel ölçekte kararlılığı ile iradesiyle ve gücüyle her alanda iddia sahibi bir büyük ülkenin ve devletin adıdır. İhanet şebekeleri, terör örgütleri, işbirlikçileri, iç ve dış destekçileri her ne yandan ve yönden gelirse gelsinler bu imanın karşısında yok olup gitmekteler ve tükenmektedirler. Tıpkı 15 Temmuz gibi, tıpkı PKK ve diğer bütün terör örgütlerinin ihaneti gibi hepsi bu imanın karışışında yok olup gitmiş ve tükenmiştir. Bugün yerli ve milli sanayisiyle uzaydan başlayarak artık her alanda Türkiye oyun kuran bir ülke haline gelmiştir. Bu vesile ile mezun olan gençlerimizi tekrar tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.Vali Güzeloğlu, konuşmasının ardından dereceye giren mezunlara hediye verdi. Törenin ardından mezun olan öğrenciler, keplerini atarak mezun olmalarını aileleri ile kutladı.