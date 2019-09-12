Son Dakika Haberleri: POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı
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POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

25 dakika önce

24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı.

POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı, System.String[]

24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Güven Masası" uygulaması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 2 bin 500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3 bin kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınavın sonuçları açıklandı.

Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM'e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

Sınav sonuçları, adaylara ayrıca yazılı olarak bildirilmeyecek.

Asıl olarak başarılı olan adayların, intibak eğitiminin başlayacağı 22 Eylül saat 17.00'ye kadar planlandıkları POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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