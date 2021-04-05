POMEM kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

POMEM kursuna yoğun ilgi

05.04.2021 13:08
POMEM kursuna yoğun ilgi, System.String[]

Yüreğir Belediyesi'nin Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz olarak düzenlediği fiziki yeterlilik parkur hazırlık kursu devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi'nin Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz olarak düzenlediği fiziki yeterlilik parkur hazırlık kursu devam ediyor. Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde uzman eğitmenler eşliğinde yapılan kurslara yoğun ilgi nedeniyle ek kontenjanlar oluşturuluyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılmak isteyen ön lisans ve lisans mezunu adaylara ücretsiz fiziki yeterlilik kursu düzenleniyor.

Atakent Mahallesi'nde bulunan Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde pandemi kuralları çerçevesinde açılan ücretsiz kursta, eğitim; Yüreğir Belediyesi bünyesindeki spor antrenörleri tarafından veriliyor. Kursta adaylara, programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunuluyor.

Her zaman öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Spor Kompleksimizde şu an 240 adayımız yoğun bir tempo ile seanslar halinde haftanın 6 günü çalışmalarını sürdürüyor. POMEM hazırlık kursumuza ilgi oldukça yoğun. Yeni taleplere imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye çalışıyoruz. Benzer kurslarımız devam edecek. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Kursa başvuru ve detaylı bilgi için adaylar 444 80 44 çağrı merkezinden veya 0322 502 92 17 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilecekler. - ADANA

POMEM kursuna yoğun ilgi
POMEM kursuna yoğun ilgi
POMEM kursuna yoğun ilgi

Yüreğir Belediyesi, Ertuğrul Gazi, Polis, POMEM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel POMEM kursuna yoğun ilgi - Son Dakika


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