Pomem Mezuniyet Töreni - Vali Şahin
1 saat önce
- Ankara Valisi Vasip Şahin'in kürsüdeki konuşması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katıldı.
- Ankara Valisi Vasip Şahin
'in kürsüdeki konuşması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Mamak Belediyesi
Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Elmadağ
Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:42 Kaynak: AA
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