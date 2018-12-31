Son Dakika Haberleri: Pomem Mezuniyet Töreni - Vali Şahin

Pomem Mezuniyet Töreni - Vali Şahin

1 saat önce

- Ankara Valisi Vasip Şahin'in kürsüdeki konuşması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

- Ankara Valisi Vasip Şahin'in kürsüdeki konuşması ANKARA - Ankara Valisi Vasip Şahin, Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 22. Dönem POMEM Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:42 Kaynak: AA

Elmadağ, Güncel
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