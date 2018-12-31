Son Dakika Haberleri: Pomem Mezuniyetinde Sürpriz Evlilik Teklifi

Pomem Mezuniyetinde Sürpriz Evlilik Teklifi

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünün 2018 yılı 22. mezuniyet töreninde genç polis adayı, açtığı pankart ile sevdiği kıza evlilik teklifi yaptı.

Pomem Mezuniyetinde Sürpriz Evlilik Teklifi, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünün 2018 yılı 22. mezuniyet töreninde genç polis adayı, açtığı pankart ile sevdiği kıza evlilik teklifi yaptı.

Ereğli ilçesinde POMEM Müdürlüğü 2018 yılı 22. dönem mezunlarını verdi. Ereğli TOKİ Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde 223 polis adayı diplomalarını aldı. Törenin ardından 25 yaşındaki polis adayı Alihan Küçük, arkadaşlarının da yardımıyla üzerinde "Benimle evlenir misin" yazılı pankart açarak sevdiği Ceyda Çelik'e evlilik teklifi yaptı. Evlenme teklifine olumlu yanıt alan Alihan Küçük, Ceyda Çelik'e çiçek verdi.

Törene, Konya Valisi Cüneyt Orhan ve Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, davetliler ve polis adaylarının aileleri katıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:38 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alkolü Fazla Kaçırınca Direksiyon Başında Sızdı Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı

Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi 7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:45:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pomem Mezuniyetinde Sürpriz Evlilik Teklifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]