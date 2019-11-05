Son Dakika Haberleri: POMEM Müdürü Çoban'dan Gürel'e ziyaret
Son Dakika Güncel POMEM Müdürü Çoban'dan Gürel'e ziyaret

POMEM Müdürü Çoban'dan Gürel'e ziyaret

7 saat önce

Polis Akademisi Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zekeriya Çoban, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

POMEM Müdürü Çoban'dan Gürel'e ziyaret, System.String[]

Polis Akademisi Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Zekeriya Çoban, Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.


Polis Akademisi Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü olarak atanan ve göreve başlayan 1. sınıf Emniyet Müdürü Zekeriya Çoban ilk ziyaretine Vali Fuat Gürel'e gerçekleştirdi.


POMEM Müdürü Çoban'ı makamında kabul ederek bir süre görüşen Vali Gürel, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diledi. - KARABÜK

Polis Akademisi, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:24 Kaynak: İHA
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