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Son Dakika Güncel POMEM Müdüründen Rektör Çomaklı'ya ziyaret - Son Dakika

POMEM Müdüründen Rektör Çomaklı'ya ziyaret

6 saat önce

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdür Vekili 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Toprak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

POMEM Müdüründen Rektör Çomaklı'ya ziyaret, System.String[]

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdür Vekili 1. Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Toprak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bölgenin kalbi olduğunu ve Yeni Nesil Üniversite vizyonu ile ülke yükseköğrenimine önemli bir katma değer sağladıklarını belirterek misafiriyle üniversitenin projeleri, çalışmaları ve mevcut durumu hakkında bilgi paylaşımında bulundu.


Üniversitenin gelişim sürecine hız vermek adına başta ilin yöneticileri olmak olmak üzere ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, aynı dayanışma ve birlikteliği Polis Meslek Eğitim Merkeziyle de devam ettirmek istediklerini ve bunun için gerçekleşecek ortak çalışmalara daima destek vereceklerini söyledi.


Misafirperverliğinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür eden POMEM Müdürü Yüksel Toprak, üniversitenin Erzurum'un kalkınması ve gelişmesine önemli katkılar verdiğini belirterek, tamamlanan ve devam etmekte olan projelerden dolayı Rektör Çomaklı'yı tebrik etti. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
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