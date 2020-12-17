POMEM ve bekçilik adaylarına ücretsiz eğitim desteği - Son Dakika

POMEM ve bekçilik adaylarına ücretsiz eğitim desteği

17.12.2020 09:13
POMEM ve bekçilik adaylarına ücretsiz eğitim desteği, System.String[]

Bucak Belediyesi tarafından Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) ve Bekçilik sınavına hazırlanan polis adayı gençlere ücretsiz eğitim desteği veriliyor.

Bucak Belediyesi tarafından Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) ve Bekçilik sınavına hazırlanan polis adayı gençlere ücretsiz eğitim desteği veriliyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlere 64'ü kadın, 56'sı erkek olmak üzere toplam 120 genç kayıt oldu. Hafta da üç gün yapılacak eğitimlerde pandemi kuralları dikkate alınarak 3 grup yapıldı ve çalışmalara başlandı.

Bucak Kapalı spor salonunda düzenlenen kursu ziyaret eden Belediye Başkanı Emrullah Ünal, "Gençlerimizi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlıyoruz. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz organizesinde Bucak İlçe Stadı ve Kapalı spor salonunda 120 kursiyerin katılımı ile devam eden kurslarımızda polis adayı gençlerimiz uzman hocalarımız Hüseyin Tulum ve Mesut Altın eşliğinde tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, sınav ve mekik egzersizleri ile diril, koordinasyon kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile oluşturulan parkurlarda sınavlara hazırlanıyorlar. Ücretsiz olarak sunduğumuz kurs programında gençlerimiz pazartesi, salı ve cuma günleri 3 grup halinde pandemi kuralları göz önünde bulundurularak sınavlara hazırlanacak. İlçemiz gençlerinin her alanda başarılı olması için Belediye olarak daima gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olacağız. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kursiyer öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Emrullah Ünal'a Ak Parti Bucak İlçe Başkanı Mustafa Oğuz, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Dalgar, Ak Parti Bucak Gençlik Kolları Başkanı Ali Kaynak, İlçe Spor Müdür Vekili Zeki Çelik, Fatih Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Arslan, Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Altınsoy, Belediye Başkan Yardımcıları Yasin Çiçek, Dr. Oğuzhan Erdoğan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Besili eşlik etti.

Kursiyer Gençlerden Başkan'a teşekkür

Hazırlık kurslarına katılan gençler "Pandemi sürecinde hazırlık yapabileceğimiz alan dahi bulmazken Belediye Başkanımız Emrullah Ünal bizlere büyük bir olanak sundu. Burada hocalarımız nezaretinde çalışıyoruz. Umarız başarılı oluruz. Bizlere desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Emrullah Ünal ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dediler. - BURDUR

POMEM ve bekçilik adaylarına ücretsiz eğitim desteği
POMEM ve bekçilik adaylarına ücretsiz eğitim desteği
POMEM ve bekçilik adaylarına ücretsiz eğitim desteği
POMEM ve bekçilik adaylarına ücretsiz eğitim desteği

Emrullah Ünal, Polis, Bucak, POMEM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel POMEM ve bekçilik adaylarına ücretsiz eğitim desteği - Son Dakika


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