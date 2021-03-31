Pomeranian Boo Özellikleri ve Bakımı

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Şımarık ve arkadaş canlısı köpekleri, küçük olsalar da düzenli egzersize ihtiyaç duyarlar. Zeki bir ırk olan Pomeranian'lar eğitime açıktırlar ve evde bakım için çok ideal cinslerdir. İlk defa köpek sahibi olacak bireyler için en doğru tercihlerden biri olan Pom'ları bakarken en dikkat etmeniz gereken şey onları yalnız bırakmamanız gerektiğidir. Aileye karşı aşırı sevecen ve bağımlı olan bu ırk alışana kadar yabancılara karşı dostluğunu zor gösterebilir.

Her ne kadar uysal olsa da Pomeranian'lar boylarına bakmadan yabancı köpeklere karşı sert olabilir ve onlara karşı aşırı agresif tutum gösterebilir. Dışarıda gezdirirken biranda kendinden kat kat büyük olan köpeklerin peşine gidebilir ve sizi dinlemeyebilir.

Pomeranian Boo Cinsi Fiziksel Özelikleri

Pomeranian'lar Ayı surat ve Tilki surat olmak üzere 2'ye ayrılmaktadır. Teddy face Pomeranian'lar daha pahallı olmakla birlikte bebekken ayırt edilmesi zordur. İşin uzmanlarından destek almak için sitesinden yardım alabilirsiniz.

Ağırlık: 2-4 Kg arasında ortalama ağırlıkları vardır.

Boyut: Ortalama yaşında bir Boo 20 cm boyunda olmalıdır.

Kafa Yapısı: Dik kulaklı, teddy facedir.

Egzersiz Gereksinimi: Günlük ortalama 20 dakikadır.

Enerji Seviyesi: Çok enerjiktir.

Ortalama Ömürleri: 13-16 Yıl arasındadır.

Renkleri: Turuncu, Sarı, Beyaz ve Siyahtır olabilmektedir.

Pomeranian cinsi köpeklerin ideal boyu 15-20 cm aralığında ve kilosu yalnızca 3 kg'dir. Yapısı gereğiyle tam bir el köpeği devamlı yanınızda rahatlıkla gezdirebileceğiniz bir ırktır. Genellikle 10 aylıktan sonra olgunluğa erişir ve yukarıda verilen fiziksel özellikleri kazanırlar. Vücut şekli kare olan bu ırkın en sevilen özelliği kabarık olan tüy yapısıdır.

Pomeranian Boo Kişiliği ve Bakımı

Pomeranianlar genellikle neşeli ve dost canlısı köpeklerdir. Beslemekten keyif alacağınız, sahibini bile enerjisiyle iyi hissettiren bu ırkın bakımı da oldukça kolaydır.Günlük egzersiz ihtiyacı olan Pomlara evde bile 20-30 dakika egzersiz yaptırmanız yeterli olacaktır. Fakat dışarı çıkarmanız onları daha sosyal ve dışarıya karşı daha sevecen bir hale getirecektir.

Eğitime açık olan bu ırkta dikkat edilmesi gereken hususlar, eğitimin kısa tutulması ve başardıkları şeylerden sonra sevgi gösterilmesidir. Ödül maması ile desteklenen eğitimler ise daha kalıcı olacak ve asla aklından çıkmayacaktır.

Pomeranianların tüyleri orta derecede dökülmektedir. Kronik olarak ise diş problemlerine yatkındırlar. Dişlerini düzenli fırçalamalı ve beslenmesine dikkat etmelisiniz.

Pomeranianların beslenmesinde önerilen miktar: Günde 1/4 ila 1/2 fincan yüksek kalite kuru gıdadır ve günde iki öğüne ayrılmalıdır.

Pomeranian Boo Fiyatları:

Köpek sahiplenmeyi düşünenler için öncelikle barınaklardan tercih etmelerini dileriz fakat cins ve bakımı kolay köpekleri barınaklarda arayıpta bulamamanız durumunda almak isterseniz sizin için fiyat araştırması yaptık. Çeşitli sertifikalı Pet Shoplardan bu yavru köpeğin fiyatlarını sorguladığımızda 500 TL ile 15.000 TL aralığında bir fiyatı olduğunu sizlere söyleyebiliriz.

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