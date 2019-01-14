Son Dakika Haberleri: Pompacı Cinayeti Sanıklarına Hapis Cezası

Pompacı Cinayeti Sanıklarına Hapis Cezası

27 dakika önce

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 5 yıl önce sigara çalmak için girdikleri akaryakıt istasyonunun çalışanını bıçakla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'üne, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Pompacı Cinayeti Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Kayseri'nin İncesu ilçesinde 5 yıl önce sigara çalmak için girdikleri akaryakıt istasyonunun çalışanını bıçakla öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 3'üne, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında tutuklu sanıklar yaşı 18'den küçük Y.B, Ramazan Aslan, Ömer Baykara, Osman Çiğremiş ve Muhammed Çavdar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Kapalı oturumla gerçekleştirilen duruşmada mütalaasını sunan savcı, sanıkların "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklardan Aslan, etkin pişmanlıkta bulunduğunu, bildiklerini anlattığını belirtti, diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Baykara, Çiğremiş ve Çavdar'a "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan ise 9 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.

Y.B'yi "kasten öldürme" suçundan 20 yıl, "yağma" suçundan 6 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptıran heyet, sanık Aslan'a "kasten öldürme" suçundan 20 yıl, "yağma" suçundan da 4 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Olay

İl Jandarma Komutanlığınca, 2014'te İncesu ilçesindeki akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan Selami Çakır'ın öldürülmesine ilişkin özel ekip oluşturulmuş, istasyonun güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekip, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 5 zanlıyı yakalamıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kar maskeli zanlıların akaryakıt istasyonunun marketinden sigara çaldıkları ve kendilerini fark eden istasyon çalışanı Çakır'ı bıçakladıkları belirlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:16 Kaynak: AA

İncesu, Kayseri, Güncel
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