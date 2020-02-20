Pompacı Sevda'nın hedefi tır şoförlüğü - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Pompacı Sevda'nın hedefi tır şoförlüğü - Son Dakika

Pompacı Sevda'nın hedefi tır şoförlüğü

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir akaryakıt istasyonunda pompacılık yapan Sevda Tuzlugöl, işe ilk başladığında insanların kendisini yadırgadığını sonra kabullendiğini belirterek, "Bütün kadınlara örnek olmak için bu işi yapıyorum.

Pompacı Sevda'nın hedefi tır şoförlüğü, System.String[]

Kahramanmaraş'ta bir akaryakıt istasyonunda pompacılık yapan Sevda Tuzlugöl, işe ilk başladığında insanların kendisini yadırgadığını sonra kabullendiğini belirterek, "Bütün kadınlara örnek olmak için bu işi yapıyorum. Bundan sonraki hedefim tır şoförlüğü" dedi.


Pompacı Sevda Tuzlugöl, müşterileri güler yüzle karşılayıp araçlarına yakıt dolduruyor. İşini severek yaptığını söyleyen Tuzlugöl, akaryakıt istasyonuna gelen özellikle kadın müşterilerin kendisini görünce mutlu olduğunu ifade etti.


Bundan sonraki hedefinin tır şoförlüğü olduğunu söyleyen Tuzlugöl, "Ben daha önce 5 ay kadar işsizdim ve tabuları yıkmak istiyordum ve karşıma bu iş çıktı. Kadınların hayatın her alanında olması gerektiğini düşünüyorum. Ben işimi seviyorum ve işe ilk başladığımda insanlar önce yadırgadı ve sonra kabullendi. Bütün kadınlara örnek olmak için bu işi yapıyorum. Kadınların da üretmesi ve her yerde çalışabilmesi gerekmektedir. Kadın müşteriler geliyor ve onlar çok seviniyorlar. Beni görünce mutlu oluyorlar. Her işin zorluğu var ve takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. İşimi çok seviyorum ama bundan sonraki hedefim ise tır şoförlüğü" diye konuştu.


Müşterilerden Bülent Çakırgöz ise, "Burada çalışan bir kadın görünce dikkatimizi çekti ve ilk önce yadırgadık. Sevda hanım da bu işi çok güzel hizmet vererek yapıyor kendisine başarılar diliyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:31 Kaynak: İHA
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