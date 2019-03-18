Pompada kaçağa izin yok
15 dakika önce
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik akaryakıt istasyonlarına 23 bin 405 denetim yapıldı ve 2,7 milyon lira ceza uygulandı.
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik akaryakıt istasyonlarına 23 bin 405 denetim yapıldı ve 2,7 milyon lira ceza uygulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:25
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