Pompada kaçağa izin yok

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik akaryakıt istasyonlarına 23 bin 405 denetim yapıldı ve 2,7 milyon lira ceza uygulandı.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik akaryakıt istasyonlarına 23 bin 405 denetim yapıldı ve 2,7 milyon lira ceza uygulandı.

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