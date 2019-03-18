Son Dakika Haberleri: Pompada kaçağa izin yok

Pompada kaçağa izin yok

15 dakika önce

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik akaryakıt istasyonlarına 23 bin 405 denetim yapıldı ve 2,7 milyon lira ceza uygulandı.

Pompada kaçağa izin yok, System.String[]
Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik akaryakıt istasyonlarına 23 bin 405 denetim yapıldı ve 2,7 milyon lira ceza uygulandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:25 

Ekonomi
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