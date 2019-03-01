Pompalı Av Tüfeği ile İş Yerine Ateş Açıldı

Adıyaman'da, bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından pompalı av tüfeği ile ateş açıldı.

Adıyaman'da, bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından pompalı av tüfeği ile ateş açıldı.



Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi eski Kahta Caddesi üzerinde bulunan O.Ç'ye ait iş yerine akşam saatlerinde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda iş yeri camlarında hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay, polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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