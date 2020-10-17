Pompalı cinayetinde 4 tutuklama - Son Dakika

Pompalı cinayetinde 4 tutuklama
17.10.2020 17:12
Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden Metin Köseoğlu'nu pompalı tüfek ile öldüren 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden Metin Köseoğlu'nu pompalı tüfek ile öldüren 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen cinayet olayı sonrası çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 25 adrese düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyette işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 cinayet şüphelisinden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlıların olayda hayatını kaybeden Metin Köseoğlu'nun amca çocukları olduğu öğrenilirken cinayetin ise alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği ortaya çıktı. - GAZİANTEP
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