Pompalı dehşet kameralara an be an yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pompalı dehşet kameralara an be an yansıdı - Son Dakika

Pompalı dehşet kameralara an be an yansıdı

7 saat önce

Yalova'da hasımlarının arabasının önünü kesen şahıs, elindeki pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Pompalı dehşet kameralara an be an yansıdı, System.String[]

Yalova'da hasımlarının arabasının önünü kesen şahıs, elindeki pompalı tüfekle dehşet saçtı. Araca defalarca ateş eden şahıs, hasımlarını da pompalı tüfekle kovaladı. Dehşet anları kameralara an be an yansıdı.


Olay Gaziosmanpaşa Mahallesi Yenidoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olan şahısları takip eden A.Ö, aracı ile yolu kapadı. Ardından araçtan elindeki pompalı tüfekle inen A.Ö, hasımlarının aracını pompalı tüfekle kurşunlamaya başladı. Defalarca ateş eden A.Ö, araçtaki şahısların kaçmaya başlaması üzerine yanındaki arkadaşları ile birlikte şahısları kovalamaya başladı. Şehrin ortasında yaşanan bu dehşet anları ise kameralara an be an yansıdı. Çok sayıda insanın bulunduğu caddede yaşanan olayda şans eseri yaralanan ve ölen olmadı. A.Ö'yü çevredeki esnaf ve vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri A.Ö, M.G., M.M.K., B.U. ve G.K.'yi kullandıkları suç aletleri ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. - YALOVA

Gaziosmanpaşa, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:32 Kaynak: İHA
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