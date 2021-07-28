Pompalı dehşetin sanığının yaralama cezası 19 yıla düştü - Son Dakika

BURSA'da internetten satın aldığı pompalı tüfeği denemek için rastgele ateş açıp, kahvenin önünde oturan Doğukan Avcı'nın (15) ölümüne, arkadaşı Mustafa Paşa'nın (18) da sakat kalmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sezai İsanç'a (30), 'yaralama' suçundan verilen 20 yıl hapis cezası, Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından 19 yıla indirildi.

Olay, 2016 yılı ekim ayında, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'adam yaralama' suçlarından poliste kaydı bulunan Sezai İsanç, internetten 350 liraya satın aldığı pompalı tüfeği denemek için sokağa çıktı. İsanç, çuvaldan çıkardığı tüfekle çevreye rastgele ateş etti. Bu sırada kahvenin önünde çay içen Doğukan Avcı ve arkadaşı Mustafa Paşa, vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. İki arkadaş, kahvedekiler tarafından Dr. Ayten Bozkaya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sırtına ve karın boşluğuna isabet eden saçmalarla yaralanan Doğukan Avcı, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı, Mustafa Paşa'nın ise bir bacağı sakat kaldı.