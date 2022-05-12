Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü - Son Dakika
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Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü

12.05.2022 01:03
Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, çanta üretimi yapılan imalathanede çalışan M.M.'nin (16) elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların vücuduna isabet ettiği patronu Ziya İpek, hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, çanta üretimi yapılan imalathanede çalışan M.M.'nin (16) elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların vücuduna isabet ettiği patronu Ziya İpek, hayatını kaybetti. 

Olay, saat 22.30'da sıralarında ilçenin Anafartalar Mahallesi Hisar Parkı Caddesi'ndeki çanta üretimi yapılan imalathanede meydana geldi. İş yerinde çırak olarak çalışan M.M., ilk belirlemelere göre; imalathanede bulunan pompalı tüfeği incelediği sırada silah ateş aldı. Patronu Ziya İpek, vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. M.M., panik halinde kaçarken, komşuların ihbarı ile sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis eşliğinde iş yerine giren sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ziya İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyunca iş yerine gelen İpek'in ailesi, ölüm haber alarak gözyaşlarına boğuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan M.M.'yi kısa sürede yakaladı.  Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü
Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü
Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü
Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü
Pompalı tüfeği incelerken patronunu öldürdü
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Anafartalar Mahallesi, Altındağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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