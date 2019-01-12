Pompalı Tüfek ile Nişan Aldı, Tüfek Elinde Böyle Parçalandı
1 saat önce
Pompalı tüfek ile nişan aldı, tüfek elinde böyle parçalandıGİRESUN - Pompalı tüfekle ateş etmek isteyen adam, nişan aldıktan sonra tetiğe bastı.
Pompalı tüfek ile nişan aldı, tüfek elinde böyle parçalandı
GİRESUN - Pompalı tüfekle ateş etmek isteyen adam, nişan aldıktan sonra tetiğe bastı. Tetiğe basmasıyla birlikte tüfek adamın elinde paramparça oldu. Giresun
'da bir köyde çekildiği sanılan sosyal medya görüntüsünde adam eline aldığı tüfekle ateş etmek için nişan alarak tetiğe bastı. Tüfeğin ateşlenmesinin ardından ise tüfeğin namlusu sol eliyle kavradığı kısımdan parçalara ayrıldı. Tüfeğin ortadan ikiye ayrılmasıyla şaşkına dönen adam ise sırtını dönerek kaçtı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada yer alan bu görüntüler ise izleyenleri gülümsetti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:11 Kaynak: İHA
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