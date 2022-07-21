Pompalı tüfek ile öldürülen kedisi için ağladı

Sultangazi'den Arnavutköy'e taşınan kadının "kızım" diyerek sevdiği kedisi daha ilk gününde komşusu tarafından pompalı tüfek ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından yeniden Sultangazi'ye taşınan kadın, kedisini kazdığı çukura gömerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Tayakadın Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Sultangazi'de yaşayan ve bir kaç gün önce Arnavutköy'e taşınan hayvansever Serpil Aday, taşındığı ilk gün evinde oturduğu esnada bahçesinden silah sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine dışarıya çıkan Aday, isminin Osman olduğu öğrenilen komşusunun bahçede dolaşan kedisini pompalı tüfek ile vurarak öldürdüğünü gördü. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken tarafların ifadeleri alındı. Aday komşusundan şikayetçi olarak konuyu yargıya taşıdı. Sadece bir gece kaldığı evinde sabaha kadar ağlayan Aday, yine komşusu tarafından habersizce toprağa gömülen kediyi otopsi için Sultangazi Belediyesi veteriner hizmetleri müdürlüğüne götürdü. Ardından ise daha fazla dayanamayınca ertesi gün ani bir karar ile tekrar eski evine taşındı. Yapılan işlemlerin ardından kediyi teslim alan Aday, sokaktaki hayvanları beslemesinde yardımcı olan çocuklar ile birlikte küçük bir mezar kazıyarak tekrar toprağa gömdü. Aday bu esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaşanan olayı anlatan Serpil Aday, "30 kedim 13 tanede yavru kedim var. Ben bu olayı Arnavutköy Tayakadın mevkiinde yaşadım. Cumartesi günü taşındım ve bu olay Pazar günü yaşandı. Pompalı tüfekli komşum civcivin kedinin ağzında olduğunu söylüyor ama değil çünkü benim bebeğim asla o kapıya gitmedi, gitmez de. Korkuyor çünkü sonrasında geldi ve evimin dibinde öldürdü onu. Şikayette bulundum jandarma ifadelerimizi aldı ve şu anda savcılıkta. Otopsi yapıldı ve daha bugün bebeğimi aldım ve toprağa defin ettim. Çok üzüntülüyüm ve halen çok üzülüyorum. Allah bir daha bize böyle şeyler yaşatmasın ve göstermesin. Çünkü biz böyle canlar ile çok uğraşıyoruz. Onlar bizlere Allah'ın emaneti ne olur Allah rızası için hayvanlara zarar vermeyelim" dedi.

Aday'ın komşusu Fatma Kent ise, "Yazık günah bunlara ağızları var dilleri yok. Niye böyle yapıyorlar bu hayvanlara yazık günah değil mi? Kendi evlatlarını nasıl koruyor ise bunları da öyle korusunlar. Ben sadece bu kadar konuşuyorum" diye konuştu. - İSTANBUL