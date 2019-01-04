Son Dakika Haberleri: Pompalı Tüfekle 4 Kişiyi Yaraladı

Pompalı Tüfekle 4 Kişiyi Yaraladı

1 saat önce

Niğde'de pompalı tüfekle rastgele ateş açan şüpheli, 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Pompalı Tüfekle 4 Kişiyi Yaraladı, System.String[]
Niğde'de pompalı tüfekle rastgele ateş açan şüpheli, 4 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Kömürcü köyünde alkollü olduğu iddia edilen D.Y. pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Saçma isabet eden S.Y. (45), L.Y. (34), G.Y. (40) ve G.Y. (51) yaralandı.

Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:30 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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