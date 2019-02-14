Pompalı Tüfekle Amcasını Öldürdü
16 dakika önce
AYDIN'ın Efeler ilçesinde Ozan Ahmet İnlidere (31), arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcası Mehmet İnlidere'yi (55) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
AYDIN'ın Efeler
ilçesinde Ozan Ahmet
İnlidere (31), arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcası Mehmet İnlidere'yi (55) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında kırsal Emirdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanede Mehmet İnlidere ile yeğeni Ozan Ahmet İnlidere arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden Ozan Ahmet İnlidere, yanına pompalı tüfeğini de alarak geri döndü. İnlidere, amcası Mehmet İnlidere'ye ateş etti. Mehmet İnlidere vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığılırken, Ozan Ahmet İnlidere ise kaçtı.
Mehmet İnlidere, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İnlidere, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Jandarma
ekipleri, Ozan Ahmet İnlidere'yi yakalamak için çalışma başlattı.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 07:48 Kaynak: DHA
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