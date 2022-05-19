Pompalı tüfekle annesini öldürüp, 3 komşuyu yaraladı (2) - Son Dakika
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Pompalı tüfekle annesini öldürüp, 3 komşuyu yaraladı (2)

19.05.2022 17:27
Pompalı tüfekle annesini öldürüp, 3 komşuyu yaraladı (2)

BABA VE OĞLU YAKALANDIEskişehir'de, annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle öldürüp, 3 komşuyu da yaralayan İ.A. (15) adlı erkek çocuğu ile azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., olayın yaşandığı mahalledeki farklı sokaklarda pompalı tüfekle yakalandı.

BABA VE OĞLU YAKALANDI

Eskişehir'de, annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle öldürüp, 3 komşuyu da yaralayan İ.A. (15) adlı erkek çocuğu ile azmettirdiği öne sürülen babası Erkan A., olayın yaşandığı mahalledeki farklı sokaklarda pompalı tüfekle yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu, ifadeleri için emniyete götürüldü.

2 YIL ÖNCE EVDEN KAÇMIŞ

Annesini öldüren İ.A.'nın, 2 yıl önce Eylül ayında, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Aşağıpiribeyli köyünde ailesine kızıp, evden kaçtığı ortaya çıktı. Köyde arama yapan jandarma ve AFAD ekiplerince 3 gün sonra boş evde bulunan İ.A.'nın, ailesine teslim edilirken, anne ve babasına kızarak evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Bor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pompalı tüfekle annesini öldürüp, 3 komşuyu yaraladı (2) - Son Dakika
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