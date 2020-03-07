Pompalı tüfekle ateş açtı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompalı tüfekle ateş açtı: 4 yaralı - Son Dakika

Pompalı tüfekle ateş açtı: 4 yaralı

17 dakika önce

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Halil C. husumetli olduğu Gökhan O. ve yanındaki 3 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Pompalı tüfekle ateş açtı: 4 yaralı, System.String[]

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, Halil C. husumetli olduğu Gökhan O. ve yanındaki 3 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Karasu ilçe merkezinde meydana geldi. Halil C., pompalı tüfeğini de yanına alarak husumetli olduğu Gökhan O.'nun yanına gitti. Halil C. tüfekle Gökhan O. ve yanındaki Ali B., Hakan Ö. ve Serkan Ö.'ye ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Halil C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:07 Kaynak: DHA
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