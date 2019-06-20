Son Dakika Haberleri: Pompalı tüfekle ateş eden vatandaş korku dolu anlar yaşattı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pompalı tüfekle ateş eden vatandaş korku dolu anlar yaşattı

59 dakika önce

Bursa'da etrafa pompalı tüfekle ateş eden vatandaş korku dolu anlar yaşattı.

Pompalı tüfekle ateş eden vatandaş korku dolu anlar yaşattı, System.String[]
Bursa'da etrafa pompalı tüfekle ateş eden vatandaş korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Çevreye pompalı tüfekle ateş eden Ahmet Beyhan isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine gelmesi sonrasında kendisini annesine ait olduğu öğrenilen daireye kilitledi. İkna çabalarına yanıt vermeyen vatandaş, tüfekle kendisini eve kilitlemesinden sonra, polis özel harekat ekipleri olay yerine geldi. Olay yerine iknacı ve psikologun da gelmesi bekleniyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:09 Kaynak: İHA
Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Araklı'daki sel felaketinden korkunç görüntüler geldi! Vicdansız sürücü komşusunun beslediği yavru kuşları aracıyla ezdiği anlar kameraya yansıdı Cani adam, borç para teklifini geri çeviren arkadaşını bıçakladı! Dehşet anları kamerada Vahşi cinayetin sırrı çözüldü! İlişki için anlaştığı kadını, yeri beğenmeyince öldürmüş!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 21:08:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pompalı tüfekle ateş eden vatandaş korku dolu anlar yaşattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]