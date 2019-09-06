Son Dakika Haberleri: Pompalı tüfekle ateş ederek 3 kişi yaraladı
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Pompalı tüfekle ateş ederek 3 kişi yaraladı

7 dakika önce

Maltepe'de bir şahsın aracından pompalı tüfekle ateş açarak 3 kişiyi yaraladığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de bir şahsın aracından pompalı tüfekle ateş açarak 3 kişiyi yaraladığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de pompalı tüfekli bir saldırgan, aralarında husumet bulunan bir kişiye pompalı tüfek ile aracından kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan kişi ile olay yerinde bulunan iki vatandaş yaralandı. Yaralanan şahıs saldırı sonrası acı ile kendini yerden yere attı. Kurşunların hedefi olan diğer kişiler ise yok üzerindeki markete sığındı. Yaralanan Engin K., Salih T., Deniz B.Ö. hastaneye kaldırıldı. Adının E.O. olduğu öğrenilen saldırgan şahıs yakalandı.

Saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs pompalı tüfekle kurşun yağdırıyor, kurşunların hedefi olan kişilerden biri acıyla kendini yerdne yere atarken diğerleri de markete sığınıyor.

(Bayram Şahin/İHA)

Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:50 Kaynak: İHA
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