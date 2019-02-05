Pompalı Tüfekle Başından Vuruldu
1 saat önce
Adana'da bir kadın tartışığı kişi tarafından başından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Adana
'da bir kadın tartışığı kişi tarafından başından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, Seyhan
İlçesi Küçükdikili
beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sema Subaşı
, tartıştığı kişi tarafından darp edildi. Ardından öfkesini alamayan şahış Subaşı'ya pompalı tüfekle ateş ederek başından yaraladı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Subaşı'yı hastaneye kaldırdı. Subaşı'nın durumun iyi olduğu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Polis
ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:59 Kaynak: İHA
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