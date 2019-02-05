Son Dakika Haberleri: Pompalı Tüfekle Başından Vuruldu

Pompalı Tüfekle Başından Vuruldu

1 saat önce

Adana'da bir kadın tartışığı kişi tarafından başından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Pompalı Tüfekle Başından Vuruldu, System.String[]
Adana'da bir kadın tartışığı kişi tarafından başından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, Seyhan İlçesi Küçükdikili beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sema Subaşı, tartıştığı kişi tarafından darp edildi. Ardından öfkesini alamayan şahış Subaşı'ya pompalı tüfekle ateş ederek başından yaraladı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Subaşı'yı hastaneye kaldırdı. Subaşı'nın durumun iyi olduğu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:59 Kaynak: İHA

Adana, Subaşı, 3. Sayfa
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