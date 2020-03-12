Pompalı tüfekle bir alışveriş merkezine giren zanlı gözaltına alındı - İZMİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pompalı tüfekle bir alışveriş merkezine giren zanlı gözaltına alındı - İZMİR - Son Dakika

Pompalı tüfekle bir alışveriş merkezine giren zanlı gözaltına alındı - İZMİR

6 saat önce

İzmir'de pompalı tüfekle bir alışveriş merkezine giren kişi ikna edilerek gözaltına alındı.

İzmir'de pompalı tüfekle bir alışveriş merkezine giren kişi ikna edilerek gözaltına alındı.

Bornova ilçesindeki alışveriş merkezine bir kişinin pompalı tüfekle girmesi üzerine polise haber verildi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı, alışveriş merkezini tahliye etti.

Olay sırasında şüphelinin alışveriş merkezinin ikinci katındaki camlara doğru ateş açtığı ancak herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürü Gülden Türkal'ın ikna ettiği şüpheli gözaltına alındı.

Pompalı tüfekle bir alışveriş merkezine giren zanlı gözaltına alındı - İZMİR

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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