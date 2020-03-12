Pompalı tüfekle bir alışveriş merkezine giren zanlı gözaltına alındı - İZMİR - Son Dakika

Olay sırasında şüphelinin alışveriş merkezinin ikinci katındaki camlara doğru ateş açtığı ancak herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı, alışveriş merkezini tahliye etti.

İzmir 'de pompalı tüfekle bir alışveriş merkezine giren kişi ikna edilerek gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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