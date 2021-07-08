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Pompalı tüfekle bir kişiyi başından öldüren sanık ilk kez hâkim karşısında - Son Dakika

Pompalı tüfekle bir kişiyi başından öldüren sanık ilk kez hâkim karşısında

08.07.2021 17:09
Pompalı tüfekle bir kişiyi başından öldüren sanık ilk kez hâkim karşısında, System.String[]

Eskişehir'de Oğuz Akdoğan'ı pompalı tüfekle başından vurarak öldüren ve kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan İbrahim Uyanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eskişehir'de Oğuz Akdoğan'ı pompalı tüfekle başından vurarak öldüren ve kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan İbrahim Uyanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasın, tutuklu sanık İbrahim Uyanık, tutuksuz sanık Mahmut Akgün ve maktul Oğuz Akdoğan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanıkların savunmalarını ve tanık beyanlarını dinledi. Tutuklu sanık İbrahim Uyanık ve tutuksuz sanık Mahmut Akgün, mahkemedeki ilk savunmalarında olay günü yaşananları anlattı.

"Korkutmak için tüfekle havaya doğru ateş ettim"

Maktul Oğuz Akdoğan ile bir tanışıklığı olmadığını ve alacaklı olduğu Mahmut Akgün'le buluştukları esnada maktulün orada Mahmut Akgün'ün yanında bulunduğunu aktaran sanık İbrahim Uyanık, "Ben önce Mahmut'tan alacağımı istedim ve buluştuk. Buluşma yerinde Mahmut'un yanında Oğuz da vardı. Arabaya bindiğimiz esnada Oğuz bana ağza alınmayacak hakaret ve küfürler etti. Sonra arabadan indik ve Oğuz bana bıçak salladı, ancak denk getiremedi. Bizi ayırdılar ve oradan uzaklaştım. Oğuz yabancı bir numaradan beni aradı ve aramızdaki olayı konuşarak halletmemizi söyledi ve ben de buluşmaya gittim. Oğuz tanımadığım birkaç kişiyle oradaydı ve tek başına bana doğru geldi, elinde bıçak vardı. Olay aniden meydana geldi, Oğuz bana bıçakla saldırarak karnımdan yaraladı. Oradakiler bizi ayırdılar ve sonra bizim gittiğimiz araçta tüfek olduğunu görmüştüm. Bıçakla yaralanmam sebebiyle ve Oğuz'u korkutmak için tüfeği aldım ve ona doğrulttum ancak ateşlemedim. Oğuz oradakilerden tüfek istedi. Ben de ona doğru koşunca tüfeği alamadan ara sokaklara doğru kaçtı. Ben İsmail'in aracına bindim ve diğerleri de başka araçla oradan ayrıldı. İsmail orada kaldı. Oradan uzaklaşırken arkadan silah sesi duydum ancak kim ateş etti bilmiyorum. Ben aracı İsmail'in evine bırakmak için oraya gittim. İsmail'in aracından çıkıp Emre'nin aracına geçeceğim sırada Oğuz kendi arabasıyla oraya geldi ancak aracı tanımadığım biri kullanıyordu. Oğuz tüfekle bana doğru ateş etti ben eğildim. Daha sonra korkutmak için elimdeki tüfekle havaya doğru ateş ettim. Maktulü hedef gözeterek ateş etmiş değilim. Bu yüzden kasten öldürme suçunu kabul etmiyorum" dedi.

"Polise ifade vermeden önce Oğuz beni tehdit etti"

İbrahim Uyanık'a borcunu ödeyeceğini söyleyen ve sadece konuşmak için buluştuklarını belirten tutuksuz sanık Mahmut Akgün, "Oğuz'un arabasında sürekli tüfek bulunuyordu. Arabada 2 tane tüfek vardı. Oğuz tüfeğin birini kendisi aldı ve bana verdi. Oğuz bana 'İbrahim'i vurmazsan ben vururum' dedi, beni tehdit etti. Ben İbrahim'e zarar verme niyetinde değildim, ancak Oğuz da tüfekle benim yanımdaydı. Oğuz'dan çekinmiştim, bu yüzden İbrahim'ler oradan ayrılırken havaya ateş ettim. Sonra ben oradan kaçtım, arkadan bir el silah sesi duydum, ancak kim ateş etti bilmiyorum. Oğuz beni aradı, kendisiyle tekrar buluştuk ve bende kalan tüfeğini istedi. Ben de tüfeği ona verdim ve yakalanmamız halinde kendisinin ismini vermemesini söyleyerek tehdit etti. Oğuz'un yanından ayrılıp polise haber verdim. Polis beni gözaltına aldı, ben karakoldayken Oğuz beni tekrar aradı ve ismini geçirmemem için tehdit etti" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun incelenmesine ve sanık İbrahim Uyanık'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, tutuksuz sanık Mahmut Akgün hakkında bulunan adli kontrol kararının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.

Olayın geçmişi

Emek Mahallesi Albayrak Bulvarı'nda Suat A. idaresindeki otomobile, plakası tespit edilemeyen başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş edildi. Otomobilde bulunan Oğuz Akdoğan başından yaralandı. Ağır yaralanan Oğuz Akdoğan, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğuz Akdoğan'ın ölümüyle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İbrahim U.'yu suçta kullandığı tüfekle birlikte saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. - ESKİŞEHİR

Ağırlaştırılmış Müebbet, Eskişehir, Hakaret, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pompalı tüfekle bir kişiyi başından öldüren sanık ilk kez hâkim karşısında - Son Dakika


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