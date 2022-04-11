Son dakika! Çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtulmuştu, zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! Çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtulmuştu, zanlı tutuklandı

11.04.2022 13:00

Son dakika 3. sayfa haberi: Çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtulmuştu, zanlı tutuklandı Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiye ateş açarak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtulmuştu, zanlı tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiye ateş açarak yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Anadolu Caddesi'nde dün saat 18.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E.S.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralanan İ.Ö.yol kenarındaki çöp konteynerinin arkasına sığındı. Silahlı saldırgan konteynerin arkasına sığınan İ.Ö.'ye ateş etmeyi sürdürdü. Tüfekten çıkan saçmalar çöp konteynerine de isabet etti. Silahlı saldırıda yaralanan İ.Ö., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.Ö. saldırganın kendisine 3 el ateş açtığını, çöp konteyneri arkasına sığınmamış olsaydı saldırıda ölmüş olduğunu söyledi. Polis silahlı saldırgan E.E.S.'yikısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorgusunda E.E.S., İ.Ö.'yü daha önce kendisini darp ettiği için vurduğunu iddia etti.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Son dakika! Çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtulmuştu, zanlı tutuklandı
Son dakika! Çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtulmuştu, zanlı tutuklandı
Son dakika! Çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtulmuştu, zanlı tutuklandı
Son dakika! Çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtulmuştu, zanlı tutuklandı
Son dakika! Çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtulmuştu, zanlı tutuklandı
Son dakika! Çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtulmuştu, zanlı tutuklandı
Son dakika! Çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtulmuştu, zanlı tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Çöp konteynerinin arkasına sığınarak ölümden kurtulmuştu, zanlı tutuklandı - Son Dakika


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