Pompalı Tüfekle Cinayete 15 Yıl Hapis

İzmir'in Konak ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezada haksız tahrik indirimi yaparak 15 yıla indirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezada haksız tahrik indirimi yaparak 15 yıla indirdi.



İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin İlkhan, babası tutuksuz sanık Demir Ali İlkhan ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Sanık Demir Ali İlkhan, cinayet sırasında olay yerinde olmadığını, evinde durumu öğrendiğini iddia etti. İddia makamı, Demir Ali İlkhan hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmasına rağmen buna ilişkin somut delil elde edilemediğinden sanığın beraatine, sanık Hüseyin İlkhan'ın ise "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Tahliyesini istemedi



Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Hüseyin İlkhan, "Öldürme gibi bir niyetim yoktu. Bu olay yaşandığı için pişmanım. Tahliyeye yönelik bir talebim yoktur" dedi.



Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdiği İlkhan'ın, bu suçu haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek, cezasını önce 18 yıla düşürdü. Heyet, bu cezayı da "sanığın üzerindeki olası etkilerini ve sabıkasız geçmişini" dikkate alarak 15 yıla indirdi. Hüseyin İlkhan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Demir Ali İlkhan'ın ise beraatini kararlaştırdı.



Olay



İzmir'in Konak ilçesinde 3 Eylül 2016'da yaşanan olayda, evinden çıktığı sırada bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanan Vedat Avcı (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve parmak izi çalışması yapan polis, Hüseyin İlkhan ve Demir Ali İlkhan'ı gözaltına aldı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Avcı ile arasında husumet olduğu belirtilen tutuklu sanık Hüseyin İlkhan ve babası Demir Ali İlkhan hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açtı. - İZMİR

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